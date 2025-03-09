Всемирный день сантехника: когда отмечают, история и значение праздника 

Без их труда невозможно представить современную жизнь, ведь именно благодаря сантехникам у нас есть доступ к чистой воде, исправно работают канализационные системы, а жилье остается комфортным и безопасным.
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