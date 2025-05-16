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Овечкин рассказал о причинах поражения «Вашингтона» в серии с «Каролиной»

Овечкин рассказал о причинах поражения «Вашингтона» в серии с «Каролиной»

Российский форвард хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился 16 мая своими мыслями о причинах поражения в серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз».

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