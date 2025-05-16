Овечкин рассказал о причинах поражения «Вашингтона» в серии с «Каролиной»

Российский форвард хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился 16 мая своими мыслями о причинах поражения в серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии