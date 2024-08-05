Любовь Успенская «слила» прессе компромат на Киркорова: факты такие жуткие, что их даже не стали публиковать

Любовь Успенская, известная певица и исполнительница шансона, оказалась в центре скандала, который может существенно затронуть репутацию одного из самых ярких представителей российской эстрады — Филиппа Киркорова.
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