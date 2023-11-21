ВС РФ стремительно продвинулись в глубину обороны ВСУ под Авдеевкой: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 21 ноября 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 21 ноября 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: Армия РФ продолжает наступать в районе Степного, а также стремительно продвигаться в глубину обороны ВСУ на направлении Новокалиново и Очеретино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ВС РФ пошли в глубокий прорыв в Авдеевке, пробив оборону ВСУ у «Царской охоты»: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 19.11.23 г.
- Русские танкисты устремились вперёд, проломив оборону ВСУ на Купянском направлении: Карта боевых действий на Украине сегодня, на 16 ноября 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости
- Армия РФ зашла в населенный пункт Шумы под Горловкой: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 16.11.23 г.
Свежие комментарии