Худший квартал с 2016 года: дефицит бюджета Катара удвоился до $5,8 млрд

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) Катара сократился на 90% за квартал Поставки СПГ из Катара снизились с примерно 20 миллионов тонн в квартал год назад до менее чем 2 миллионов тонн в период с апреля по июнь 2026 года.