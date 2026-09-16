Худший квартал с 2016 года: дефицит бюджета Катара удвоился до $5,8 млрд

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) Катара сократился на 90% за квартал Поставки СПГ из Катара снизились с примерно 20 миллионов тонн в квартал год назад до менее чем 2 миллионов тонн в период с апреля по июнь 2026 года.
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