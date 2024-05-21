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«Изге Болгар жыены» отпраздновали вместе тысячи мусульман

«Изге Болгар жыены» отпраздновали вместе тысячи мусульман

В этом году на праздник приехали верующие со всей России.фото: пресс-служба раиса Татарстана--> В древнем Болгаре, что находится на высоком левом берегу Волги в 140 километрах от Казани, торжественно отметили праздник «Изге Болгар жыены», посвященный дню официального принятия ислама далёкими предками татар.

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