«Изге Болгар жыены» отпраздновали вместе тысячи мусульман

В этом году на праздник приехали верующие со всей России.фото: пресс-служба раиса Татарстана--> В древнем Болгаре, что находится на высоком левом берегу Волги в 140 километрах от Казани, торжественно отметили праздник «Изге Болгар жыены», посвященный дню официального принятия ислама далёкими предками татар.