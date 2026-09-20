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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гросс завершил карьеру в сборной Германии. Паскаль дебютировал за команду в 32 года и провел 19 матчей

Полузащитник « Брайтона » Паскаль Гросс объявил о завершении карьеры в сборной Германии в 35 лет после победы над «Арсеналом» (3:0) в матче английской Премьер-лиги .

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