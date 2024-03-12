Добрый Мир
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Добрый Мир

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Что станет с "тиграми Прибалтики" после выходки в адрес Лаврова. Ответ на верхней части карты Медведева

Что станет с "тиграми Прибалтики" после выходки в адрес Лаврова. Ответ на верхней части карты Медведева

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Комментарии
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Виталий Сорокин
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1 д.
Уя
Уфимцев я
Ждем-с... пора этим котятам (какие, к черту, &quot;тигры&quot;!), ноготочки то поотрывать...
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1 д.
Юрий Кушнарев
никто в эти красные линии уже не верит,заявлений было вагон,дел -на садовую тачку. Не боятся они,охамели от безнаказанности.Но и бомбить эту сволочь рано. Пока нужно делать,что можем - торговые дела на ноль,никаких транзитов,может быть и дип.отношения прервать.
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2 час.

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