Что станет с "тиграми Прибалтики" после выходки в адрес Лаврова. Ответ на верхней части карты Медведева

Юрий Кушнарев

никто в эти красные линии уже не верит,заявлений было вагон,дел -на садовую тачку. Не боятся они,охамели от безнаказанности.Но и бомбить эту сволочь рано. Пока нужно делать,что можем - торговые дела на ноль,никаких транзитов,может быть и дип.отношения прервать.