«Президент должен сдать свои полномочия!»: Пророк и «рассерженный патриот» Игорь Стрелков призывает Путина уйти в отставку

Пророком я назвал Игоря Стрелкова-Гиркина не просто так, ведь за считанные дни до всем известного мятежа вагнеровцев Стрелков прямым текстом заявил, что Евгений Пригожин готовит государственный переворот, как будто он сам обсуждал все детали демарша с самим Пригожиным.
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