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«Алания» выбила «Зенит» из Кубка, «Спартак» в порядке, россиян не будет на «Уимблдоне», «Магнитка» сравняла счет с ЦСКА, «Юве» против «Интера» в Кубке Италии, «Реал» все ближе к титулу и другие новости

1. В Кубке России не обошлось без сюрпризов. «Алания» выбила «Зенит» по пенальти: Гиоргобиани шикарно завалил со штрафного на 92-й минуте, Сутормин и Круговой не забили в послематчевой серии.

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