«Алания» выбила «Зенит» из Кубка, «Спартак» в порядке, россиян не будет на «Уимблдоне», «Магнитка» сравняла счет с ЦСКА, «Юве» против «Интера» в Кубке Италии, «Реал» все ближе к титулу и другие новости

1. В Кубке России не обошлось без сюрпризов. «Алания» выбила «Зенит» по пенальти: Гиоргобиани шикарно завалил со штрафного на 92-й минуте, Сутормин и Круговой не забили в послематчевой серии.
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
- «Амур» поучаствовал в автопробеге «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗМА!» в поддержку Путина и армии России
Свежие комментарии