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Новости Брянска

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Над Брянской областью уничтожили 504 беспилотника за сутки

Над Брянской областью уничтожили 504 беспилотника за сутки

504 беспилотника самолетного типа уничтожили за сутки над Брянской областью, атаку отражали силы Минобороны, бригада «БАРС-Брянск», транспортная полиция и Росгвардия.

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