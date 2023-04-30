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Посольство России в Польше готово к любым решениям Москвы на фоне захвата школы в Варшаве

Посольство России в Польше готово к любым решениям Москвы на фоне захвата школы в Варшаве

Посольство России готово к любым решениям Москвы после захвата польскими властями здания российской школы, сообщил российский посол Сергей Андреев, комментируя возможность разрыва дипотношений.

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