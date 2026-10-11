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Почему красная икра дорожает в 2026 году

Почему красная икра дорожает в 2026 году

Красная икра, традиционно считающаяся одним из символов российского праздничного стола, в 2026 году все заметнее превращается в продукт повышенной ценовой категории.

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