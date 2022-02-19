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Толпы поклонников, цветы и плакаты: Камила Валиева вернулась в Москву, но не нашла в себе силы пообщаться с фанатами

Толпы поклонников, цветы и плакаты: Камила Валиева вернулась в Москву, но не нашла в себе силы пообщаться с фанатами

Весь мир затаив дыхание следил за соревнованиями по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, которые сопровождались грандиозным скандалом.

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