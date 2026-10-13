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Царьград

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Челябинская область вошла в топ-10 регионов по выдаче кредитов

Челябинская область вошла в топ-10 регионов по выдаче кредитов

В Челябинской области в сентябре 2026 года оформили 104,6 тыс. розничных кредитов, что на 3,4% меньше августовского показателя и соответствует общероссийскому снижению на 1,8%.

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