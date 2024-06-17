Россия стала пятой в Европе по доступности электроэнергии для граждан

Global Look Press/Simon Belcher/imagebroker.com Наиболее доступной для граждан европейских стран электроэнергия в 2023 году была в Исландии и Люксембурге, а Россия заняла пятую строчку рейтинга, сообщает РИА Новости, проанализировавшее ситуацию на энергетическом рынке.
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