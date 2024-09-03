AJCN: питание рыбой при беременности снижает риск аутизма у ребенка

Расстройство аутистического спектра — не редкость у новорожденных детей. Но американским ученым из Дрексельского университета удалось понять, как можно снизить риск его развития еще во время беременности.
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