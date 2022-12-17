«Челси» наймет экс-технического директора «Лейпцига» Вивелля

«Челси» наймет экс-технического директора «Лейпцига» Вивелля

Бывший технический директор «РБ Лейпиг» Кристофер Вивелль перейдет на работу в «Челси». 36-летний немец уже согласовал с лондонским клубом долгосрочный контракт и получил рабочую визу, сообщает Sky Sport.

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