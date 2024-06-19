Витамин B12 - для чего он нужен организму и где содержится

Витамин В12 выполняет очень важные функции в организме человека. Дефицит витамина B12 может приводить к развитию анемии, невритов, патологий сердца и сосудов, психоэмоциональных расстройств, снижению когнитивных функций и ряда других нарушений.
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