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ЖЕНСКИЙ МИР

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Витамин B12 - для чего он нужен организму и где содержится

Витамин B12 - для чего он нужен организму и где содержится

    Витамин В12 выполняет очень важные функции в организме человека. Дефицит витамина B12 может приводить к развитию анемии, невритов, патологий сердца и сосудов, психоэмоциональных расстройств, снижению когнитивных функций и ряда других нарушений.

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