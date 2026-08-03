«Барса» может включиться в борьбу за Родри, если он согласится на переговоры. На трансфер хавбека «Сити» готовы потратить 50 млн евро (Cadena SER)

«Барселона» рассматривает подписание полузащитника сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. Каталонский клуб внимательно следит за ситуацией с игроком и рассматривает возможность предложения о его приобретении, если для этого сложатся подходящие условия.
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