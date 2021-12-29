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Тайные сигналы в ответах Путина

Тайные сигналы в ответах Путина

  Набиуллиной и Силуанову пора нервничать. Тайные сигналы в ответах Путина Автор – Программы Царьграда Президент, отвечая на вопросы журналистов в ходе большой пресс-конференции, затронул широкий спектр вопросов, как в экономике, так и в политике.

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