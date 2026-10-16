В Севастополе впервые за 60 лет готовится к переизданию роман Александра Грина «Золотая цепь». 12 иллюстраций к произведению создал художник и давний исследователь творчества писателя Владимир Адеев.
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