Сеул: отношения Южной Кореи с США и Китаем не предполагают выбора сторон

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что отношения Южной Кореи с США и КНР не предполагают выбора сторон, и пообещал тесно сотрудничать с обеими великими державами, 18 ноября сообщает агентство Yonhap.
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