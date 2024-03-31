Ответ России на попытки польских властей "разогнать шумиху" после 30-секундного инцидента отчётливо показал - миндальничать мы прекращаем.
Россия прекращает миндальничать: 30 секунд, которые перевернули всё
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"залетела в воздушное пространство Польши" - и мимо ??? Промахнулась ??? Почему не уничтожены пункты снабжения бендеровщины , откуда вооружение запада доходит до фронтов и стреляет по нашим ??? ВСЕ БАЗЫ СНАБЖЕНИЯ БЕНДЕРОВЩИНЫ(армии врага) НА ПОЛЬШЕ , и др. ДАВНО ПОРА СРАВНЯТЬ С ЗЕМЛЕЙ !!!
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14 час.
Игорь Кузнецов
Конечно же это провокация с "залётом" ракеты в воздушное пространство Польши. А что они могут сделать? "Ноту" по линии МИД? Или сбивать - тогда это уже военный конфликт. Они к этому готовы?
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13 час.
владимир рябов
Нато пусть не переживают это не против них. Просто идёт охота за террористами
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13 час.
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