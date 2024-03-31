Россия прекращает миндальничать: 30 секунд, которые перевернули всё

МГ Малик Гумеров "залетела в воздушное пространство Польши" - и мимо ??? Промахнулась ??? Почему не уничтожены пункты снабжения бендеровщины , откуда вооружение запада доходит до фронтов и стреляет по нашим ??? ВСЕ БАЗЫ СНАБЖЕНИЯ БЕНДЕРОВЩИНЫ(армии врага) НА ПОЛЬШЕ , и др. ДАВНО ПОРА СРАВНЯТЬ С ЗЕМЛЕЙ !!!

Игорь Кузнецов Конечно же это провокация с "залётом" ракеты в воздушное пространство Польши. А что они могут сделать? "Ноту" по линии МИД? Или сбивать - тогда это уже военный конфликт. Они к этому готовы?