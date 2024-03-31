Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия прекращает миндальничать: 30 секунд, которые перевернули всё

Россия прекращает миндальничать: 30 секунд, которые перевернули всё

Ответ России на попытки польских властей "разогнать шумиху" после 30-секундного инцидента отчётливо показал - миндальничать мы прекращаем.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;залетела в воздушное пространство Польши&quot; - и мимо ???   Промахнулась ???      Почему не уничтожены  пункты снабжения бендеровщины , откуда  вооружение запада доходит до фронтов и стреляет по нашим ???              ВСЕ БАЗЫ СНАБЖЕНИЯ  БЕНДЕРОВЩИНЫ(армии врага)  НА ПОЛЬШЕ  , и др.  ДАВНО ПОРА СРАВНЯТЬ С ЗЕМЛЕЙ !!!
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14 час.
Игорь Кузнецов
Конечно же это провокация с &quot;залётом&quot; ракеты в воздушное пространство Польши. А что они могут сделать? &quot;Ноту&quot; по линии МИД? Или сбивать - тогда это уже военный конфликт. Они к этому готовы?
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13 час.
владимир рябов
Нато пусть не переживают это не против них. Просто идёт охота за террористами
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13 час.

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