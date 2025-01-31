Судмедэксперт Балеевских: Боевики ВСУ пытали током женщину в Русском Поречном

Боевики ВСУ применили пытки и электрический ток к одной из жительниц Русского Поречного.По данным судебно-медицинской экспертизы, убившие 22 мирных жителя в курском селе Русское Поречное, боевики ВСУ применяли к своим жертвам электрический ток.