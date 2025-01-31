Боевики ВСУ применили пытки и электрический ток к одной из жительниц Русского Поречного.По данным судебно-медицинской экспертизы, убившие 22 мирных жителя в курском селе Русское Поречное, боевики ВСУ применяли к своим жертвам электрический ток.
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