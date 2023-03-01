Федченко о работе с Горбачевой: «Я выполняю две роли: и на льду пожурить, и дома похвалить, а это не всегда работает. Разделить лед и жизнь очень сложно»

Тренер Софья Федченко призналась, что предлагала Алине Горбачевой уйти в другую школу. – Наверное, гораздо легче контролировать спортсмена, когда вы живете вместе? Режим, питание – все перед глазами, ничего не скроешь? – Наоборот, всем гораздо проще, когда ребенок живет с родителями.