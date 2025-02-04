Ефимов: в Москве увеличат число реализуемых проектов КРТ в 2025 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в 2025 году не менее 150 проектов комплексного развития территорий (КРТ) перейдут в стадию реализации.
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