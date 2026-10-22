Бюджет страны пополняют за счет предприятий, нефтегазовых гигантов и сетей магазинов.За шесть месяцев 2026-го поступления от налогового контроля крупнейших компаний выросли в 4,4 раза и достигли 91 млрд рублей, следует из данных ФНС (их приводят «Известия»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Л А патриоты кто? Ч...
- Состоится ли в Ки...
- Партия любителей ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым