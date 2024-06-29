Полицейские раскрыли угон автомобиля в Рязани

В полицию обратился 29-летний рязанец с заявлением о пропаже автомобиля. Полицейские опросили заявителя и выяснили, что накануне мужчина припарковал «ВАЗ-2106» возле дома на улице Советской Армии, а на следующий день машина пропала с парковочного места.
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