Полицейские раскрыли угон автомобиля в Рязани

В полицию обратился 29-летний рязанец с заявлением о пропаже автомобиля. Полицейские опросили заявителя и выяснили, что накануне мужчина припарковал «ВАЗ-2106» возле дома на улице Советской Армии, а на следующий день машина пропала с парковочного места.