Производство автомобилей в России выросло на 16%

Производство автомобилей в России в прошлом году увеличилось на 16% и составило более 720 тысяч машин разных сегментов, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
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