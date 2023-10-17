Штурмовики Су‑25 ВКС России уничтожили позиции ВСУ на донецком направлении

РИАМО - 17 окт. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили замаскированные позиции, живую силу и бронированную технику ВСУ на донецком направлении в зоне спецоперации, сообщает министерство обороны РФ.
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