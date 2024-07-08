Интересная жизнь с Vera Star Примечательный диалог состоялся на днях между русской журналистской Натальей Осс и представительницей одного из среднеазиатских народов, который наглядно продемонстрировал с какой целью едут в Россию "незаменимые специалисты".
"Москву создал Аллах, а русские забрали у нас Сибирь": Азиатка в ответ на замечание поделилась планами своих земляков на Россию
Комментарии
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виктор климахин
Эта стерва черножопая чуркисстанка свою историю не знает исламисты муфтии научили Стадо баранов и овец как зомби бросаются на Россия Их и ее не переубедить и настоящую историю будут отрицать как овцы на божьем суде ТОЛЬКО УБИВАТЬ ВЕСЬ ЧУРКИСТАН С ЧЕРНОЖОПЫМИ ЧУРКАМИ МИГРАНТАМИ БАСМАЧАМИ
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1 час.
виктор климахин
Они всю жизнь были как стадо овец и шакалов и руководят ими муфтии исламисты басмачи душманы террористы
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1 час.
виктор климахин
Зачем они сами за свой счет убегут как шакалы и собаки поджав хвосты собачью конуру все зависит от президента
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1 час.
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