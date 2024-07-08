Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор климахин
    Оставить  в  живых    это   нож  и  кинжал  с  гранатой  за  спиной   выход  один  убивать   до  последнего  чуркиста..."РУССКИЕ БЕРУТ РУ...
  • леонид рыбаков
    Такое ощущение власть специально нагнетает обстановку в стране для революции создают все что можно  ."РУССКИЕ БЕРУТ РУ...
  • Михаил Сартин
    Убивать - это наверное - перебор. Но бить их надо постоянно."РУССКИЕ БЕРУТ РУ...

"Москву создал Аллах, а русские забрали у нас Сибирь": Азиатка в ответ на замечание поделилась планами своих земляков на Россию

"Москву создал Аллах, а русские забрали у нас Сибирь": Азиатка в ответ на замечание поделилась планами своих земляков на Россию

Интересная жизнь с Vera Star Примечательный диалог состоялся на днях между русской журналистской Натальей Осс и представительницей одного из среднеазиатских народов, который наглядно продемонстрировал с какой целью едут в Россию "незаменимые специалисты".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор климахин
Эта   стерва  черножопая  чуркисстанка    свою   историю  не  знает   исламисты  муфтии   научили   Стадо  баранов  и  овец   как   зомби    бросаются   на  Россия   Их  и   ее   не  переубедить  и  настоящую   историю    будут  отрицать   как   овцы     на  божьем  суде       ТОЛЬКО  УБИВАТЬ  ВЕСЬ  ЧУРКИСТАН   С  ЧЕРНОЖОПЫМИ  ЧУРКАМИ   МИГРАНТАМИ   БАСМАЧАМИ
Ответить
1 час.
виктор климахин
Они   всю   жизнь   были    как  стадо  овец  и  шакалов  и   руководят  ими   муфтии   исламисты   басмачи   душманы     террористы
Ответить
1 час.
виктор климахин
Зачем   они  сами   за  свой  счет   убегут   как  шакалы  и   собаки  поджав  хвосты   собачью   конуру    все  зависит    от  президента
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх