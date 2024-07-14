Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 350 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Ничего странного! Странно что не грохнули!! А концы быстро в воду-это они быстро! Наемные дебилы не понимают что жить..."Военная хроника"...
  • Руслан Техажев
    Хватит слов! Нужен закон! Вернее два -за тунеядство и на бездетность! И при том без учета пола.За запрет чайлдфр...
  • Владимир Петров
    Рядовыми пусть побегали бы от дронов..."Ъ": осужденный н...

NYT опубликовала фото пули, которая летела в Трампа

NYT опубликовала фото пули, которая летела в Трампа

Американский фотограф Дуг Миллс, который снимает президентов США с 1983 года, по всей видимости, смог запечатлеть пулю, которая летела в бывшего американского лидера Дональда Трампа во время покушения на него.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх