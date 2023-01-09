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Сталин бы подобного не допустил

Сталин бы подобного не допустил

Умотавший жить в Латвию российский актёр Артур Смольянинов высказался о СВО и своем отношении к РоссииПо мнению артиста, ему все равно, что останется от страны — «Уральская республика .

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