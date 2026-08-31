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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беллингем с голом – лучший игрок «Реала» с «Малагой» с 8.6 по Индексу ГОЛа

Джуд Беллингем получил получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 3-го тура Ла Лиги между « Реалом » и «Малагой» (4:0).

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