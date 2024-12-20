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Мировое обозрение

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Литий, которого нет: как Зеленский пытается надуть Вашингтон

Литий, которого нет: как Зеленский пытается надуть Вашингтон

Одним из важнейших пунктов «победного плана», который просроченный украинский президент упорно пытается всучить своим западным (и, в первую очередь – американским) «партнерам» является предложение о передаче им прав на разработку «стратегических ресурсов на триллионы долларов», которые в конечном итоге «могут усилить либо Запад, либо Россию».

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