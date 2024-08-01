Представитель РПЦ: больницы обяжут допускать к пациентам священников

Государственной думой Российской Федерации 30 июля текущего года принят документ, которым к полномочиям Минздрава России отнесено определение общих требований к посещению священнослужителями пациентов медицинских организаций в целях совершения религиозных обрядов.
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