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Представитель РПЦ: больницы обяжут допускать к пациентам священников

Представитель РПЦ: больницы обяжут допускать к пациентам священников

Государственной думой Российской Федерации 30 июля текущего года принят документ, которым к полномочиям Минздрава России отнесено определение общих требований к посещению священнослужителями пациентов медицинских организаций в целях совершения религиозных обрядов.

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