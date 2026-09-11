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Нижегородская правда

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Акция «Уступи дорогу поездам!» стартовала на Горьковской железной дороге

Акция «Уступи дорогу поездам!» стартовала на Горьковской железной дороге

Работники Горьковской железной дороги присоединились к профилактическому месячнику «Уступи дорогу поездам!», который проходит на всей сети ОАО «РЖД» с 1 по 30 сентября 2026 года в связи с началом нового учебного года.

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