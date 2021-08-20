В Федерации работодателей призвали украинцев забыть о достойной работе

Украинские работодатели не в состоянии предоставить работникам достойное трудоустройство, в то время как власти тратят на госслужащих десятки миллиардов, чтобы те ездили по миру с протянутой рукой, выклянчивая очередные кредиты для государства.
Украинские работодатели не в состоянии предоставить работникам достойное трудоустройство, в то время как власти тратят на госслужащих десятки миллиардов, чтобы те ездили по миру с протянутой рукой, выклянчивая очередные кредиты для государства.
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