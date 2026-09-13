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Пятый канал

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Три региона Британии потребуют провести референдумы о независимости

Три региона Британии потребуют провести референдумы о независимости

Главы трех регионов Великобритании — Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — в ближайшее время потребуют провести референдумы о независимости.

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Сергей Бессонов

"Три региона Британии  — Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии потребуют провести референдумы о независимости" Очень хорошо, похоже что и Англия приплывает. Поможем угнетённым народам Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии освободиться от британского владычества. Поможем Британии расколоться до самой последней извилины пониже спины.