Три региона Британии потребуют провести референдумы о независимости

Главы трех регионов Великобритании — Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — в ближайшее время потребуют провести референдумы о независимости.
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"Три региона Британии — Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии потребуют провести референдумы о независимости" Очень хорошо, похоже что и Англия приплывает. Поможем угнетённым народам Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии освободиться от британского владычества. Поможем Британии расколоться до самой последней извилины пониже спины.