Почему Ил–114–300 подойдет только простым индийцам и российским военным

Подписание меморандума о поставках в Индию 105 региональных пассажирских лайнеров Ил–114–300 — событие, которое может всерьез изменить расклад в отечественном авиастроении.
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