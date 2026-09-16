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Царьград

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Матвиенко поддержала Щукина в развитии Дагестана через диалог с людьми

Матвиенко поддержала Щукина в развитии Дагестана через диалог с людьми

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин активно работает с мнением жителей, а не формальными отчетами.

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