CFNM: Эротическая динамика между одетыми женщинами и голыми мужчинами

CFNM, что расшифровывается как Clothed Female, Naked Male, представляет собой жанр эротики и особую форму сексуального поведения, в которой обнажённый мужчина находится в присутствии одной или нескольких женщин, полностью одетых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии