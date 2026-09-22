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Царьград

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Полутонный бык перепрыгнул ограждение и ворвался к зрителям на корриде

Полутонный бык перепрыгнул ограждение и ворвался к зрителям на корриде

В Испании огромный бык перепрыгнул ограждение и ворвался в зону для зрителей во время корриды.Во время корриды в испанском городе Мурсия бык весом 508 килограммов перепрыгнул защитную стену и оказался в секторе для зрителей.

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