Великолепная коллекция украденных артефактов вернулась в Италию

<p>В результате успешной совместной операции между Службой расследований внутренней безопасности США и Командованием карабинеров Италии по защите культурного наследия восстановлена итальянская культурная сокровищница, когда более 600 украденных артефактов перевезены обратно в Рим.
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