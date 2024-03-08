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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров набрал 0+1 с «Калгари» и сократил отставание в гонке бомбардиров. У него 106 очков против 109 у Маккиннона

Кучеров набрал 0+1 с «Калгари» и сократил отставание в гонке бомбардиров. У него 106 очков против 109 у Маккиннона

Форвард «Тампы» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:6).

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