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Зрада на зраде и зрадой погоняет.

Зрада на зраде и зрадой погоняет.

Украинский зрадный эскапизм у меня всегда вызывал приступ веселья. Жовто-блакытные торговцы ртом стараются либо не замечать те беды и катастрофы, которые на них сваливаются, либо вылепить из них пэрэмогу.

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