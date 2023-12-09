Зрада на зраде и зрадой погоняет.

Украинский зрадный эскапизм у меня всегда вызывал приступ веселья. Жовто-блакытные торговцы ртом стараются либо не замечать те беды и катастрофы, которые на них сваливаются, либо вылепить из них пэрэмогу.
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