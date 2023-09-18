@ Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Антон Антонов Глава украинской военразведки Буданов призвал не рассчитывать на окончание конфликта парадом ВСУ в Москве Руководство Украины осознает, что конфликт с Россией не закончится украинским «парадом победы» в Москве, заявил начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.
Буданов призвал не рассчитывать на украинский «парад победы» в Москве
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Лев Добрый
Уразумел мордвин, что скоро ему будут большие кранты!😜👈👍🖕
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16 час.
Владимир Самборский
Ну как же так! Ведь "сам" Гордон заявлял о проезде на Абрамсе по Красной площади? Ну как можно отказываться от такого удовольствия? Ведь для хохляндии это можно сказать крах ее идей! Еще: а как вам,хохлы, жизнь, в которую рвались 10 лет назад (в Эвропу)? Оценили свой выбор? Но это еще цветочки! "Ягодки" вас ждут впереди...
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13 час.
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