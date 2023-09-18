МОЯ СТРАНА

6 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Stan
    1. Хороший понт дороже денег... ))) 2. На территории этой образования ходит ещё много мяса... всех возрастов... ))) 3...ЗЕЛЕНСКИЙ ПООБЕЩА...
  • Владимир Хорошев
    Судя по высказываниям А.Бербок - её трудно отнести к разумным людям вообще, а уж к чиновникам столь высокого ранга те...В Китае ответили ...
  • Россиянин
    Прорвать быть может, а вот развивать и удержать, нужны силы которых нет. Поэтому ничего не получится.ЗЕЛЕНСКИЙ ПООБЕЩА...

Буданов призвал не рассчитывать на украинский «парад победы» в Москве

Буданов призвал не рассчитывать на украинский «парад победы» в Москве

@ Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Антон Антонов Глава украинской военразведки Буданов призвал не рассчитывать на окончание конфликта парадом ВСУ в Москве Руководство Украины осознает, что конфликт с Россией не закончится украинским «парадом победы» в Москве, заявил начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Уразумел мордвин, что скоро ему будут большие кранты!😜👈👍🖕
Ответить
16 час.
Владимир Самборский
Ну как же так! Ведь &quot;сам&quot; Гордон заявлял о проезде на Абрамсе по Красной площади? Ну как можно отказываться от такого удовольствия? Ведь для хохляндии это можно сказать крах ее идей! Еще: а как вам,хохлы, жизнь, в которую рвались 10 лет назад (в Эвропу)? Оценили свой выбор? Но это еще цветочки! &quot;Ягодки&quot; вас ждут впереди...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх