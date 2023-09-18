Буданов призвал не рассчитывать на украинский «парад победы» в Москве

Владимир Самборский

Ну как же так! Ведь "сам" Гордон заявлял о проезде на Абрамсе по Красной площади? Ну как можно отказываться от такого удовольствия? Ведь для хохляндии это можно сказать крах ее идей! Еще: а как вам,хохлы, жизнь, в которую рвались 10 лет назад (в Эвропу)? Оценили свой выбор? Но это еще цветочки! "Ягодки" вас ждут впереди...