Понедельник начинается в воскресенье: психолог объяснила, почему мы приходим на работу разбитыми

Начало трудовой недели кажется особенно тяжелым вовсе не из-за лени. Утро. 123RF/legion-media.ruТяжелое утро понедельника часто связано вовсе не с нашей ленью и нежеланием работать.
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