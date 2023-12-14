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Успенская отреагировала на иск Киркорова на 10 миллионов

Успенская отреагировала на иск Киркорова на 10 миллионов

Последние события говорят о натянутых отношениях между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской. На днях оказалось, что Киркоров подал в суд на Успенскую после того, как она в одном из интервью назвала его женоненавистником.

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