Успенская отреагировала на иск Киркорова на 10 миллионов

Последние события говорят о натянутых отношениях между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской. На днях оказалось, что Киркоров подал в суд на Успенскую после того, как она в одном из интервью назвала его женоненавистником.
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